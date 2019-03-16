Очередной благоустроенный двор был передан жителям столицы в пятницу, 15 марта, в рамках проекта «Наш двор», осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Обновленный двор расположен в Хатаинском районе Баку и охватывает ряд домов по улице Мазахира Рустамова, в которых проживает около 1200 человек.

В обустроенном дворе также созданы благоприятные условия для удобного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья. Для развития детей всех возрастных групп и рационального проведения досуга молодежи здесь созданы футбольная мини-площадка, шесть спортивных сооружений, игровая площадка для детей, установлены 18 скамеек.

С учетом пожеланий жителей установлены новые осветительные столбы, полностью отремонтированы фасады и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения на территории двора высажено около 100 деревьев и на территории площадью 3000 квадратных метров заложена новая озеленительная полоса.

Двор, сданный в пользование жителей в Хатаинском районе, является двадцатым благоустроенным двором в рамках проекта «Наш двор». Его реализация предусматривается во всех районах Баку.

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