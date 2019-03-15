Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-феврале 2019 года составили 7 млрд 619,7 млн манатов, что на 5,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-феврале составила 1,9%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения за январь-февраль текущего года увеличились на 4,2% — до 772,2 манатов.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 6 млрд 952 млн манатов, что на 5,2% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Номинальные денежные доходы населения в 2018 году увеличились на 9,2%.

Minval.az