Визит в Армению Действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Словакии Мирослава Лайчака ознаменовался новой серией пощечин для ереванской дипломатии. Для начала, господин Лайчак напомнил «принимающей стороне», что Армении не стоит рассчитывать в одиночку перекроить под свои капризы формат переговоров. Заявил, что не видит смысла в собственном визите в оккупированный Карабах. Не стал прилюдно каяться за поставки оружия в Азербайджан, на что, без сомнения, рассчитывали в Ереване.

Но тем не менее в ходе визита Лайчака в Армению здесь сделали показательный «провокационный подход». На аудиенцию к Действующему председателю ОБСЕ напросился руководитель «Арцахского союза армянских беженцев из Азербайджана» Сарасар Сарьян. Который старательно и заученно излагал главе словацкой дипломатии подготовленные заранее штампы. Во-первых, по его версии, в Карабахе проживает до 30 тысяч армянских беженцев, которые —ах, какой кошмар! — лишены международной поддержки и помощи, в том числе из-за позиции азербайджанских властей, препятствующих посещению «Арцаха» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) представителями специализированных международных организаций. Это, плакал в жилетку Лайчаку Сарасар Сарьян, дискриминация и ущемление прав «армянских беженцев из Азербайджана». Затем последовала еще одна «установка»: оказывается, официальный Баку рассматривает вопрос беженцев исключительно в контексте достижения политических дивидендов! И вообще, такие-сякие азербайджанцы десятилетиями содержали своих беженцев в палаточных городках исключительно в пропагандистских целях! А в завершение пригласил Лайчака посетить оккупированный Карабах и на месте ознакомиться с положением «армянских беженцев из Азербайджана».

Можно, конечно, методично указывать господину Сарьяну на его откровенную и примитивную ложь (если уж кому-то режут слух выражения типа «тыкать носом»). И напоминать, что, во-первых, палаточные лагеря беженцев в Азербайджане — это не «пропагандистский акт», как это он пытается представить, а следствие масштабов гуманитарной катастрофы, с которой тогда столкнулась страна. По тут сторону линии фронта об этом, конечно, не любят вспоминать, но в результате оккупации Арменией (при прямом военном соучастии России) 20% территории Азербайджана и устроенных там «этнических чисток» вынужденных переселенцев в Азербайджане оказалось миллион человек — на тот момент каждый седьмой гражданин страны. Для сравнения: нашумевший «миграционный кризис» спровоцировало прибытие в сытую и благополучную полумиллиардную Европу примерно такого же количества беженцев. Но куда важнее другое. Слезные стенания о «несчастной судьбе беженцев в «Арцахе»» как раз пытается использовать в пропагандистских целях Армения, чтобы не мытьем, так катаньем затащить в Карабах представителей международных организаций. Но этим дело не ограничивается.

Сарьян представляет именно «беженцев из Азербайджана», а не, скажем, жителей села Талыш, которые предпочли удрать в Ереван после того, как господствующие высоты вокруг их села перешли под контроль азербайджанской армии. А карту «беженцев из Азербайджана» Армения пытается разыграть уже не в первый раз. Причем с далеко идущими целями. Понятно, что в ситуации, когда международные организации требуют возвращения азербайджанских беженцев на те территории, которые Армения сегодня оккупирует, попыток Еревана «уравновесить обвинения» следовало ожидать. Стремления закрепить за собой этакий плацдарм для выдвижения ответных требований тоже. А вот по поводу этих требований и стоящих за ними планов надо бы сказать особо.

Это, конечно, похоже на едкую пародию, но об «армянах — беженцах из Азербайджана» в Армении заговорили, точнее, заголосили после того, как стало понятно, что третий «нефтяной бум» в Баку — это реальность, и азербайджанские нефтедоллары вместе с нефте- и газопроводами проходят мимо Армении. Серж Саргсян так вообще заявлял с трибуны Совета Европы: как это так — Азербайджан тратит нефтедоллары только на себя! Но пока одни тиражировали в соцсетях ностальгические всхлипывания «Баку — это город моего детства!», другие активно раскручивали тему мифического «геноцида армян в Азербайджане» — с расчетом на выдвижение требований о «компенсации». Причем, как показывает опыт претензий к Турции, здесь уже требовать могли не только деньги, но и территории, хотя и намекали, что могут «сторговаться» на доле от нефтегазовых доходов. Разного рода «союзы армянских беженцев из Азербайджана» плодились в Ереване как грибы после дождя. А с некоторых пор бакинские армяне превращаются в этакий ударный отряд антиазербайджанской пропаганды. Конечно, выдвигать на международном уровне политические декларации вроде «мы вернемся в Баку, когда там не будет ни одного азербайджанца», как это однажды брякнул на пресс-конференции в Ереване глава очередного «союза выходцев из Азербайджана». Эти планы в Армении существуют, но обсуждаются пока что на «внутреннем» уровне. Но вот заявить, что армяне в Азербайджане оставили, дескать, «собственность на несколько миллиардов долларов» — такое, по расчетам Еревана, международная общественность вполне может «проглотить». Особенно в качестве закуски к «коньячной дипломатии». В Армении уже высказывается идея, что компенсацией за эту самую «собственность» должны стать именно захваченные азербайджанские районы, окружающие Нагорный Карабах, освобождения которых Минская группа требует уже на первом этапе урегулирования. Неспроста именно здесь раз за разом объявляют о строительстве «городов для армянских беженцев».

До последнего времени вся эта мышиная возня не выходила за рамки армянской «тусовки». Но теперь встреча Сарьяна с Лайчаком уже меняет дело: Армения явно стремится вывести вопрос о «беженцах из Азербайджана» на серьезный международный уровень. А это значит, что нашей стране и нашей дипломатии уже надо предпринимать ответные шаги. И прежде всего поднимать вопрос о попранных правах и защите интересов азербайджанцев, изгнанных из Армении.

По совести говоря, процесс этот начался еще по горячим следам подписания Гюлистанского и Туркманчайского договоров, когда царская Россия принялась сколачивать на азербайджанских землях «Армянскую область» и переселять туда армян из Персии и Османской Империи, заодно вытесняя азербайджанцев. Потом была резня азербайджанцев 1918-1921 годов, депортации сороковых-пятидесятых и т.д. Но завершающий этап этнических чисток азербайджанцев в Армении пришелся на конец восьмидесятых, когда уже вовсю раздувались претензии на Карабах. И в немалой степени представляли собой этакую страховку Еревана, чтобы в Баку не предъявили встречных требований создать аналогичную автономию для азербайджанцев в Армении. Тогда, напомним, из Армении было изгнано более 200 тысяч человек, убито не менее двух сотен. И это тоже часть совершенных армянскими националистами преступлений — точно так же, как и тот факт, что гитлеровский Холокост реализовывался не только на захваченных землях, но и в самой Германии, и уничтожение евреев Берлина, Мюнхена, Кельна и Гамбурга — это тоже преступление, а не «внутреннее дело рейха». И да, собирать свидетельства, создавать соответствующие структуры и готовить иски надо уже сегодня. Точнее, надо было еще вчера.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az