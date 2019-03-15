16 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром и вечером в некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать северо-восточный, восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-8, днем 10-15 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 6-8, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы — 756 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-65%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков, однако днем в некоторых западных районах ожидается дождь, в горных районах — снег. Ночью и утром местами будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 4-8, днем 16-21 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 6-10 градусов тепла.

Minval.az