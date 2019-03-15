Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана объявило тендер на покупку 500 квартир с целью улучшения социально-бытовых условий инвалидов карабахской войны и семей шехидов, отмечается в объявлении ведомства.

Минтруда, в частности, намерено приобрести 310 одно-, двух- и трехкомнатных квартир в Баку, 130 квартир – в Сумгайыте, 35 – в Гяндже и 25 – в Ширване, отмечает «Интерфакс».

Стоимость участия в тендере составляет 1 тыс. манатов.

Кроме того, Минтруда объявило тендер на отбор подрядчика для строительства 300 частных домов для данной категории лиц.

В рамках тендера планируется строительство в 25 городах и районах Азербайджана 220 трехкомнатных и 80 двухкомнатных частных домов.

Стоимость участия в данном тендере составляет 3 тыс. манатов.

Предложения по обоим тендерам принимаются до 2 мая 2019 года. Вскрытие предложений пройдет 3 мая.

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Minval.az