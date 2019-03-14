Несколько дней назад Ильхам Алиев поручил рассмотреть вопрос по повышению пособия для детей в возрасте до трех лет, о чем незамедлительно оповестили все СМИ. Далее с площадки депутатского корпуса началась полемика на тему ЗА и Против.

На самом деле, ситуация давно требует пересмотра, ибо согласно закону АР «О повышении пособий для женщин, находящихся в социальном отпуске по уходу за ребенком», принятом в стране в августе 2013 года, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 30 манатов, а с полутора года до трех лет — 15 манатов.

Согласно статистике, работающая женщина в декретном отпуске получает очень маленькую сумму. Если женщина не выходит в этот период на работу, то пока ребенку не исполнится 1,5 года, она получает пособие в размере 20 манат, а с 1,5 до 3 лет – 15 манат. А неработающие женщины и этого не получают (только единовременную выплату в размере 90 манат при рождении ребенка, которых — в лучшем случае — хватит на подгузники и детское питание на 1 месяц). Если учесть неконтролируемый рост цен буквально на все, то этих 90 манатов хватит максимум на 2 недели.

Кроме того, новорожденного ребенка нужно еще и одевать, и кормить, и лечить. Если ребенок – искусственник, то много денег уходит на различные смеси.

Как известно первый год жизни – самый дорогой (с экономической точки зрения, в первую очередь), и оборудование детского быта влетает, как говорится, «в копеечку»: кроватка, коляска, ходунок, посуда, игрушки. И если государство самый сложный и дорогой год жизни ребенка оценивает всего в 30 манатов, то остается только руками развести. Понятно, что в более обеспеченных семьях к рождению ребенка готовятся заранее и приданое малышу покупают за много месяцев до его рождения. А что делать семьям, в которых уровень доходов намного ниже среднего?

А теперь давайте вернемся к мнениям наших многоуважаемых «народных избранников». Мнения самые разные: кто-то считает, что повысить нужно обязательно, кто-то вообще ратует за их отмену.

Очень образно выразился Хады Раджаблы (спец по особому мнению, прим.авт), заявив о «соли проблемы», заключающейся в следующем: детские пособия платить нужно всем, в том числе и детям миллионеров. А зачем детям миллионеров платить пособия? Но насчет создания в ММ четкого плана, позволяющего определять критерии достатка в тех или иных семьях Х. Раджаблы почему-то воздержался. Отметим, что ранее, а именно в 2018-м году, Х. Раджаблы ратовал за то, чтобы пособие выплачивали детям до трех лет. Почему до трех – никто уточнить не удосужился. Возможно, после трех лет в Азербайджане кончается детство?

Напустил туману и член комитета по труду и социальной политике, а также комитета здравоохранения Милли меджлиса Азербайджана Муса Гулиев, отметивший, что в 90-е годы прошлого века и начале нового миллениума детское пособие в Азербайджане было очень низким, и деньги эти нельзя было назвать детским пособием, так как их ни на что не хватало. Поэтому в 2000 годы «детские деньги» были отменены и заменены адресной социальной помощью.

Читая умозаключение М. Гулиева, просто диву даешься: можно подумать, что от перестановки слагаемых сумма поменялась! Прошло почти 25 лет, а подачки государства матерям и детям по-прежнему ничтожны.

Кстати, уважаемый Муса муэллим родился в СССР, а потому кому как ни ему помнить, что сумма единовременного пособия женщинам в то «страшное и печальное время» рождении первого ребенка – выдавалась в размере 50 рублей, а при рождении второго и третьего ребенка – по 100 рублей на каждого. Сумма «детских денег» равнялась 35-40 рублям в месяц. Этих денег как раз-таки хватало, так как в Азербайджан всегда славился многодетными семьями, и многие жили безбедно именно за счет количества детей, семьи эти получали не только социальную помощь от государства, а так же бесплатные квартиры, в которых могли комфортно разместиться. Кроме того, у многодетных матерей в нашей стране были и другие материальные преференции. Также родители могли рассчитывать на бесплатные ясли, садики, на бесплатное образование. И все это – в «империи зла», родом из которой все наши госчиновники, побывавшие и в пионерии, и в комсомоле, и в ЦК Компартии, а ныне творящие законы в демократическом Азербайджане.

М. Гулиев тоже отмечал, что детское пособие могут ввести на детей до шести лет, но говорить об этом можно будет только после изучения финансовых возможностей и появления соответствующего решения, распоряжения или указа.

Кто-то из его говорливых не в меру (и не в тему) коллег предпочел так же скромненько воздержаться от полемики.

Тем не менее, раз начались шевеления в депутатском корпусе, значит, результат не замедлит появиться. Остается открытым вопрос: ради повышения зарплаты депутатам финансовые возможности государства ими уже досконально изучены?

Яна Мадатова

Minval.az