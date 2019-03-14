15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром в некоторых местах туман, будет дуть сильный северо-западный ветер, который днем стихнет.

Согласно сообщению Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром в некоторых местах туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7, днем –10-15 градусов тепла. В горах ночью будет от 2-3 градусов мороза, днем –3-6 градусов тепла.

Minval.az