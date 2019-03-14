Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что в настоящее время Баку и Ереван согласовывают сроки проведения встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по карабахскому урегулированию.

«Встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении готовится. Сопредседатели в этом направлении работают. На данный момент согласовываются сроки, которые будут объявлены позже», — заявил Э.Мамедъяров агентству Интерфакс.

По его словам, также готовится встреча глав МИД двух стран. «Это тоже идет в купе вместе встречей на высшем уровне (подготовка к встрече глав МИД Азербайджана и Армении — ред.)»,- сказал Э.Мамедъяров.

Министр не исключил, что встреча с армянским коллегой может предшествовать встрече на высшем уровне. «Все может быть. Я заранее не хочу говорить, не хочу создавать ажиотаж»,- добавил он.

Minval.az