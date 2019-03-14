В Азербайджане готов механизм погашения проблемных кредитов.

Об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов, сообщает Trend.

Министр отметил, что в связи с проблемными кредитами проводится работа, предусмотренная указом Президента Ильхама Алиева.

Шарифов добавил, что Палата надзора над финансовыми рынками работает с банками в этом направлении: «Уточняется объем и число кредитов, на основании чего начнутся соответствующие работы, и осуществлены выплаты. Механизм по финансированию практически уже готов, никаких проблем не предвидится».

По словам министра, в министерстве финансов создана «горячая» линия.

Шарифов подчеркнул, что все главные вопросы уже решены.

Minval.az