В Азербайджане уточнен список органов и тканей, являющихся объектом трансплантации.

Как сообщает Report, это отражено в готовящемся законопроекте «О донорстве и трансплантации человеческих органов».

Согласно статье 6 (список органов и тканей, являющихся объектом трансплантации) законопроекта, у донора-трупа с целью трансплантации могут быть изъяты сердце, легкие (сердечно-легочный комплекс), почки, печень, поджелудочная железа, желудок, кишки, плацента, верхние и нижние конечности, кости, кожно-фасциально-мышечный комплекс и их сегменты, костный мозг, роговая оболочка глаза, стволовые клетки и другие органы и ткани, перечень которых устанавливается соответствующим органом исполнительной власти.

У живого донора с целью трансплантации могут быть изъяты только одна из почек, часть легких, часть печени, часть поджелудочной железы, часть тонкой кишки, часть кожи, костный мозг, стволовые клетки.

В Азербайджане за исключением научно-исследовательских работ ксенотрансплантация (пересадки человеческих органов животным или органов животных людям) запрещена.

Minval.az