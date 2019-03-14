Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неприемлемыми попытки правительства Армении изменить формат переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Армянское правительство пытается изменить формат переговоров. Это не приемлемо и является попыткой блокирования переговорного процесса по урегулированию конфликта», — заявил И.Алиев в четверг в Баку, выступая на Международном форуме «Седьмой глобальный бакинский форум-2019 — Новая внешняя политика».

Он напомнил, что высокопоставленные чиновники ЕС, а также сопредседатели Минской группы ОБСЕ также выступили против изменения формата переговоров.

«Переговоры должны быть продуктивными, а не ради переговоров. Они должны привести к освобождению оккупированных азербайджанских территорий», — цитирует президента «Интерфакс».

Глава государства также отметил, что статус-кво является неприемлемым, что неоднократно отмечалось международным сообществом и посредниками по урегулированию конфликта. «Мы поддерживаем эту позицию и считаем, что статус-кво должен быть изменен. Для этого Армения должна вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана «, — подчеркнул президент.

И.Алиев также напомнил, что урегулирование конфликта возможно на основе норм и принципов международного права в рамках суверенитета, территориальной целостности и международно-признанных границ.

«Все авторитетные международные организации поддерживают территориальную целостность Азербайджана и выступают за урегулирование конфликта в рамках этого принципа», — добавил И.Алиев.

Minval.az