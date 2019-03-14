На территории так называемой «Советская» в Ясамальском районе Баку осуществляется скупка 2010 жилых и нежилых объектов, в том числе – 1130 объектов по улицам Набат Ашурбековой, Сулеймана Тагизаде, Абдуллы Шаига и Чингиза Мустафааева и 880 объектов на территории между улицами Исмаилбека Гутгашенлы, Башира Сафароглу и Чингиза Мустафаева.

Об этом говорится в информации Кабинета министров, сообщает в четверг Trend.

В сообщении говорится, что по заключению независимых экспертов, с учетом дополнительных строений, за каждый квадратный метр основной и вспомогательной площади квартиры окончательно предлагается 1500 манатов. За один квадратный метр других площадей, в зависимости от уровня их конструкции и ремонта, предлагается от 300 до 1200 манатов.

Скупка недвижимости осуществляется в соответствии с законом «О приобретении территорий для государственных нужд», и ее целью является прокладка коммуникационных линий государственного значения согласно Генплану города Баку.

Minval.az