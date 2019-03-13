В Сети опубликовали отреставрированное видео с первого в мире испытания ядерного оружия Тринити. Ролик опубликован на канале atomcentral в Youtube.

Запечатленный на пленку взрыв произошел в 1945 году на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико.

Его мощность была эквивалентна примерно 21 килотонне тротилла. Находившаяся неподалеку от эпицентра башня «исчезла», а асфальт вокруг нее расплавился практически до состояния песка.

Испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта США, в ходе которого были созданы три атомные бомбы. На испытаниях Тринити взорвали снаряд под названием Штучка, две другие бомбы этого типа – Малыш и Толстяк — сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

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