13 марта в Софии состоялась встреча первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова с вице-премьером по общественному порядку и безопасности — министром обороны Республики Болгария господином Красимиром Каракачановым.

Стороны провели широкий обмен мнениями по проблемам региональной безопасности, а также другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность развития сотрудничества в военной и военно-технической областях, а также обсудили вопросы дальнейшего расширения сфер сотрудничества.

Minval.az