Армения заинтересована в мире, безопасности и сотрудничестве в регионе, заявил президент Армении Армен Саркисян после переговоров с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«Мы обсудили региональные конфликты, пути их урегулирования. Мы согласились, что существующие проблемы и конфликты не идентичны, следовательно, не идентичны и основы их урегулирования», — сказал А.Саркисян.

Он отметил, что решение проблем следует искать исключительно мирным путем, на основе норм международного права, а в случае с карабахским конфликтом – «на основе уважения права на самоопределение».

Напомним, в ходе визита в Баку грузинский президент заявила, что Грузия и Азербайджан страдают от нарушения территориальной целостности, и выразила надежду на скорое восстановление.

Minval.az