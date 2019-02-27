Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

По информации администрации президента Грузии, на встречах в президентском дворце «Загульба» стороны обсудили основные приоритеты стратегического сотрудничества между Грузией и Азербайджаном и вопросы поддержки в направлении многосторонних отношений в международных форматах.

Саломе Зурабишвили поблагодарила президента Азербайджана за теплый прием и отметила, что этот визит является ее первым официальным визитом в регион, дружественную для Грузии страну, с которой Грузию связывает сотрудничество и партнерство.

«У наших стран есть большая история дружбы. Нас связывает много традиций. Мы начали современную жизнь вместе. 100 лет назад мы восстановили независимость, в одно время у нас была и малая федерация и мы совместно пережили, что значит потеря независимости и что значат пройденные тяжелые года, гнет которых заметен на строительстве наших государств и сегодня.

Мы вместе вернули независимость, и в последние годы мы пережили похожие трагедии. И сегодня мы переживаем то, что значит оккупированная территория для страны, когда территориальная целостность твоей страны еще не восстановлена. Оккупационные линии и сегодня являются открытой раной для нас, которая, с одной стороны, препятствует нашему развитию, но в то же время, несмотря на эти трагедии, мы все же смогли укрепить и развить наши государства, развить экономику и продолжить наш путь в качестве независимой страны. Это — не маленький успех и победа.

Мы можем много говорить не только о прошлом, но и будущем. Мы находимся в регионе, у которого есть большие перспективы. Мы реализовали много проектов вместе», — заявила Саломе Зурабишвили на встрече в расширенном формате.

Minval.az