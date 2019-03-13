Не секрет, что о приобретении собственного автомобиля мечтают многие. И если пару лет назад приобретение собственного «железного коня» было более реальным, то сегодня порадовать себя никак не получится, ибо придется заплатить, как говорится, по-полной.

Причина — утвержденная решением Кабинета министров Азербайджана от 17 ноября 2017 года «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставок импортных таможенных пошлин и экспортных таможенных пошлин», согласно которой с 1 января 2018 размер ввозной таможенной пошлины для импортируемых легковых автомобилей увеличился в среднем на 70%.

Когда данное распоряжение было опубликовано в СМИ, эксперты утверждали: данное решение ударит по стоимости автомобилей с большим объемом двигателя. Кроме того, повышение таможенной пошлины должно было являться рычагом для сокращения импорта по схеме «сужение предложения и рост цен». В то же время пошлина будет рассчитываться по 1,5 маната за каждый кубический сантиметр двигателя (довольно высокая цифра), что приведет к росту цен на автомобили как минимум на 15-20%.

Первый звоночек прозвучал еще в октябре 2018, когда в Баку был зарегистрирован рост цен на автомобили с двигателем небольшого объема. Так, средняя цена автомобилей с двигателем объемом до двух литров составила 17483 маната, и по сравнению с сентябрем наблюдался рост еще на 14,25 процента.

Эксперты поспешили объяснить, что рост цен на автомобили с двигателем небольшого объема связан с большим спросом на них.

Согласно статистике, в декабре 2018 года средняя цена на легковой автомобиль составила 34 595 манатов.

Сегодня цены на автомобили в стране продолжают расти. Кроме того, если раньше машину можно было купить в кредит, то сегодня эта покупка мало кому представляется возможной – из-за высоких процентов, которые придется отдавать банку.

Кроме того, если во всем мире приобретение машины посредством лизинга считается очень выгодным, то в Азербайджане – как раз наоборот: влезешь в такую финансовую кабалу, из которой нескоро выпутаешься.

Получается, что государственная политика в автосфере направлена не на пользу потребителя, а против него?

Сотрудник Minval.az обратился за комментарием к экономисту Натигу Джафарлы:

— Как Вы считаете, почему цены на автомобили продолжают расти? Получается, что автомобиль в Баку сегодня – это именно роскошь, а не средство передвижения?

— В конце прошлого года правительство Азербайджана сильно повысило акцизные сборы на автомобили, в среднем, на 50-60%%. Кроме того, на таможне сегодня работает такое понятие как реальное оформление. И если раньше были какие-то «черные» или «серые», какие-то негласные, неофициальные договоренности между клиентом и таможней, сегодня все оформляется по белому. Это и сказывается на цене автомобилей.

Что касается кредитов, то в Азербайджане и так на все услуги кредитования кредитные проценты очень высокие. Это объясняется отсутствием нормальной среды в финансовой сфере, и банки принадлежат очень малому количеству холдингов и групп, которые могут контролировать процентные ставки по всем направлениям, в том числе и автомобильные кредитования. Потому в нашей стране проценты по кредитам очень высокие – во всех сферах, в том числе в сфере автомобильных кредитований. Сравните: в целом в США и Европе автомобильные кредитования не превышают 2%, у нас же в среднем 18-20%%.

Лизинги, как правило, выдаются на долгосрочные перспективы (5-7, а иногда и на 8-10 лет), банки страхуют себя, очень сильно завышают проценты. А страхуют себя, потому что за это время может неоднократно измениться курс маната, который может подешеветь по отношению к доллару, и вот эти самые риски банки закладывают на процентную ставку.

Повышение акцизных сборов связано с тем, что правительство Азербайджана в конце прошлого года приняло такое решение. Они объяснили это якобы тем, что таким образом будут увеличены бюджетные поступления, и кроме того, таким образом, будет оказана помощь местному производству (в Нафталане открылся завод по сборке машин).

Кроме того, данное действие еще и оправдывается борьбой с пробками, которые в последнее время стали настоящей бедой для Баку.

Яна Мадатова

Minval.az