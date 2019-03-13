14 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Ночью местами возможен дождь, туман, сильный северо-западный ветер.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-9, днем — 9-11, в Баку ночью — 7-9, днем — 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 763 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем — 55-60 процентов.

В районах Азербайджана днем, начиная с западных районов, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, на горных территориях возможен снег. Ночью и утром в отдельных местах туман, порывистый западный ветер.

Ночью — 5-10, днем — 15-20 градусов тепла, в горах ночью — 2-6 градусов мороза, днем — 6-9 градусов тепла.

Minval.az