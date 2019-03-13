«Сейчас в Азербайджане повышаются зарплаты работников всех сфер. А если повышаются зарплаты во всех сферах, то почему зарплаты депутатов не должны повышаться?! В Азербайджане одна их работающих больше всех структур – это Милли Меджлис: принимает законы, требует на международных платформах соблюдения прав и территориальной целостности Азербайджана, устанавливает межпарламентские связи с другими государствами».

Об этом в интервью местным СМИ заявил исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан», депутат Сиявуш Новрузов, комментируя сообщения о возможном повышении зарплат депутатов до 7000 манатов, сообщает Minval.az.

«Так как зарплаты разные, то 10%-ное повышение оказывает разное влияние. Люди могут узнать в интернете, какие зарплаты у американских сенаторов, учителей и врачей. У нас тоже есть врачи, которые зарабатывают по 20 000 манатов в месяц, да еще столько же приносят прибыли больнице, в которой они работают. В Милли Меджлисе всего 125 человек. В сфере образования 500 000 работников, и еще у нас 1400000 пенсионеров.

Кроме того, депутаты постоянно встречаются с избирателями, помогают им. Также они отправляются в заграничные поездки. Депутаты принимают законы. Депутаты не занимаются бизнесом. Большинство жалобщиков направляются по всем вопросам к депутатам Милли Меджлиса. В день ко мне обращаются по 20-25 человек с различными вопросами. К депутатам обращаются семьи, где есть больные, где есть осужденные, а также столкнувшиеся с проблемами на работе. Мы выслушиваем этих людей и оказываем им помощь. Нужно учитывать все это», — рассказал депутат.

Minval.az