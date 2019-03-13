12 марта в Театре имени Вахтангова состоялась церемония прощания с актером Владимиром Этушем. Церемония длилась несколько часов.

Попрощаться с актером пришли несколько сотен человек. Первыми были студенты из Щукинского училища, где Этуш был преподавателем.

На церемонию также пришли министр культуры России Владимир Мединский, актеры Эммануил Виторган, Наталья Варлей, Мария Аронова, Сергей Маковецкий, Вениамин Смехов и другие.

Владимир Этуш умер 9 марта на 97-м году жизни. За месяц до этого у актера случился обширный инфаркт, после чего его самочувствие резко ухудшилось.

За свою карьеру актер сыграл больше чем в 150 фильмах и с 1945 года играл на сцене театра Вахтангова. Последним спектаклем Этуша стал спектакль «Бенефис» по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала».

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