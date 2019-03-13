Азербайджане частные клиники также смогут осуществлять изъятие донорских органов и трансплантацию.

Как сообщает Report, это отражено в готовящемся законопроекте «О донорстве и трансплантации человеческих органов».

В статье 11 (донорство человеческих органов и система их трансплантации) закона отмечается, что в имеющей разрешение государственной, муниципальной, частной здравоохранительной структуре могут быть изъяты донорские органы у живого человека или трупа.

В документе проекта говорится, что изъятие донорского органа у живого человека или трупа, консервацию, хранение, перевозку, трансплантацию, ввоз в страну из-за границы или вывоз из страны могут осуществляться только медицинским учреждением, имеющим на эту деятельность разрешение (лицензию).

Правила изъятия, консервации и хранения органов определяются соответствующим органом исполнительной власти.

В действующем законе «О трансплантации человеческих органов и (или) тканей» говорится: «Изъятие, консервация и хранение органов может осуществляться только в специализированном государственном меджучреждении.

Пересадка органов и тканей с целью трансплантации проводится в специализированных медучреждениях, перечень которых устанавливается соответствующим органом исполнительной власти».

Minval.az