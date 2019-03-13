Трое неизвестных вечером во вторник напали на сотрудников шиномонтажа на улице Красных Зорь, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Нападение произошло около 18:30. Нападавшие нанесли двум уроженцам Азербайджана, находившихся в здании шиномонтажа, несколько ножевых ранений, после чего скрылись», — сказал собеседник агентства.

По его словам, до приезда полиции на телефон 02 от москвичей поступили сообщения о стрельбе в здании шиномонтажа.

«Сотрудники полиции задержали на Аминьевском шоссе одного из подозреваемых, который передвигался в автомобиле «Мерседес». По предварительной информации, это уроженец Чечни, который проживает в Москве», — пояснил источник.

По его информации, раненые доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами, колото-резаными ранами и огнестрельными ранениями, полученными в результате применения травматического оружия.

Источник агентства добавил, что возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе, «хулиганство» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Minval.az