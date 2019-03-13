В результате исследований, проведенных Институтом дендрологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) были установлены изменения в составе флоры Абшеронского района в связи с климатическими изменениями.

Как заявила агентству Trend научный сотрудник Института, исследователь Расмия Эфендиева, было установлено, что на Абшеронском полуострове континентальный тип климата сменился умеренным.

«Стало известно, что в поселках Пираллахи, Тюркан и Сарай хлоридное засоление почвы увеличилось в 1,2-1,3 раза, карбонатное – 1,2-1,7 раза, сульфатное – 1,3-1,4 раза. Замена воды из колодцев на воду из Джейранбатанского водохранилища, рост использования искусственных методов полива для интродукции новых видов растений в новый тип климата, изменение состава почвы, увеличение относительной влажности, повышение годовой температуры на 1- 2 градуса стали причиной образования слабого субтропического климата на территории Абшеронского полуострова», — сказала Эфендиева.

Исследователь отметила, что началось развитие новых видов растений, привезенных из других стран, характерных для разных географических широт Абшеронского полуострова.

«На Абшеронском полуострове преобладают растения, развивающиеся за счет естественного полива. Однако, в целях интродукции в новый тип климата новых видов растений с большой потребностью в воде оказывается антропогенное воздействие. Среди антропогенного воздействия на первом месте стоит система орошения. Широкое использование системой орошения для ухода за растениями стало причиной повышения испарения в атмосферу. А это, в свою очередь, приводит к повышению влажности в воздухе. Поэтому на территории происходит переход от континентального к умеренному типу климата», — добавил научный сотрудник.

По словам Эфендиевой, в данный момент на Абшеронском полуострове количество деревьев и кустарников, относящихся местной флоре, составляют меньшинство.

«Жузгун бакинский, артемисия, тамарик, присущие местной флоре уже на грани исчезновения», — сказала исследователь.

Эфендиева добавила, что в результате перечисленных факторов, большая часть – 67 процентов культурной флоры Абшеронского полуострова соответствует средиземноморской. Раньше же, этот показатель не превышал 40 процентов, добавила Эфендиева.

Исследователь отметила, что некоторые растения, присущие средиземноморским странам, уже адаптировались под климат Абшеронского полуострова.

В качестве примера указанным растениям Эфендиева указала магнолию (magnoliya grandiflora), фотинию (photinia serrulata Lindl), олеандр (nerium oleander), эриоботрию японскую (eriobotrya japonica), бирючину (ligustrum japonicum), пираканту ярко-красную (pyracantha coccinea), кизильник (Cotoneaster), самшит (buxus), биоту восточную (biota orientalis) и пальму.

Minval.az