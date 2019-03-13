Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 разa.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гызылгаджылы Газахского района, в селе Агдам Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Minval.az