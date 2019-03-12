Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил Папе Римскому Франциску поздравительное письмо.

«Ваше святейшество! От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всем Вашим единоверцам самые сердечные поздравления по случаю годовщины Интронизации.

Отношения между Азербайджаном и Святым Престолом одновременно являются наглядным примером для поощрения атмосферы диалога и толерантности между религиями и культурами. Уверен, что наши шаги, основанные на сотрудничестве, и впредь будут служить утверждению мира и спокойствия, взаимопонимания и солидарности в мире.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в Вашей высокой миссии», — говорится в письме, передает Report.

Minval.az