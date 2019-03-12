Банк «Rothschild & Cie» окажет консультативные услуги Центральному банку Азербайджана.

ЦБА и Rothschild & Cie в понедельник в Париже подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, передает «Интерфакс».

«Соглашение подразумевает сотрудничество по трем стратегическим направлениям», — отмечается в сообщении Центробанка.

В рамках первого направления будет проведен анализ текущей ситуации на банковском рынке Азербайджана и основных факторов, влияющих на него, оценка бизнес-модели ведущих банков, после чего будут подготовлены рекомендации и предложения для усиления финансовой устойчивости банковского сектора и завершения реструктуризация.

На следующем этапе будет проведена оценка межбанковского, долгового и капитального рынков, участников рынка, процедур и инфраструктуры, продуктов, а также оценка возможностей участия банков на международных долговых и капитальных рынках.

«В рамках третьего направления будут рассмотрены существующие финансовые инструменты и рынки, перспективы их развития, роль финансовых институтов, а также возможности сотрудничества с международными клиринговыми и депозитарными организациями», — подчеркивается в сообщении.

Rothschild & Cie Banque — французское подразделение Rothschild’s Group.

Minval.az