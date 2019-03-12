Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обсудил в Софии с замминистра обороны и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковником Наджмеддином Садыковым перспективы углубления военного сотрудничества, проведение совместных учений, как и усиление партнерства в военно-образовательной сфере, передает «Русская Болгария».

На встрече Наджмеддин Садыков поблагодарил Бойко Борисова за возможность обменяться мнениями и опытом в области взаимодействия по линии партнерства с НАТО и ЕС.

Борисов подчеркнул, что как страна-член НАТО Болгария прилагает серьезные усилия для развития оборонных способностей болгарских вооруженных сил и активно работает над выполнением задач коллективной обороны Альянса. Премьер Болгарии выразил надежду, что хорошие политические и экономические отношения между двумя странами станут основой более успешного военного сотрудничества.

Minval.az