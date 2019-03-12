Уменьшение осадков и повышение температуры воздуха на фоне происходящих в последние десятилетия климатических изменений привели к уменьшению водных ресурсов Азербайджана на 10-15 процентов. Об этом сказала директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и и природных ресурсов Умайра Тагиева, сообщает Trend.

По ее словам, учитывая возможность продолжения этого процесса в будущем, необходимо добиться экономного использования воды.

Тагиева отметила, что с 6 по 18 марта этого года была организована экспедиция на высокогорные территории Большого и Малого Кавказа, во время которой была проведена оценка снежных запасов, питающих реки страны. «Снеговые воды формируют поверхностные и подземные источники питания большинства рек республики в период весенне-летнего полноводья», — добавила директор департамента.

По ее словам, эти исследовательские работы проводятся по 23 маршрутам Дашкесан-Гедабейского, Губа-Гусарского, Шеки-Исмаиллинского, Шеки-Загатальского направлений. Работы по измерению снежного покрова проводят четыре группы из 15 специалистов Национального департамента гидрометеорологии, сказала Тагиева.

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