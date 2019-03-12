«Выступающие в Премьер-лиге Азербайджана клубы не хотят, чтобы контракты с футболистами были заверены нотариально».

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель Клубного комитета Рияд Рафиев.

По его словам, вопрос обсужден на сегодняшнем заседании комитета: «В большинстве зарубежных стран контракты с футболистами не заверяются в нотариальной форме. У нас же нотариат обязателен. А это требует дополнительных средств. Мы предложили, по мере возможности, не обращаться в нотариус, так как в течение сезона на это уходит достаточно крупная сумма. Клубы и так работают прозрачно, на счетах указывается вся затраченная сумма и контракт загружается в систему TMS ФИФА».

Отметим, что в Азербайджане в течение сезона трансфер осуществляется дважды — зимой и летом.

Minval.az