Социальные вопросы всегда находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева, и за последние два месяца главой государства в этом направлении были предприняты революционные шаги.

Об этом сказал председатель парламентского комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли, сообщает во вторник Trend.

По его словам, каждый из этих шагов, а именно повышение минимальных зарплат, пенсий и стипендий студентов, пособий инвалидов Карабахской войны, служит улучшению социального положения и благосостояния граждан Азербайджана.

«Президент Ильхам Алиев заявил, что эти шаги будут осуществляться последовательно. Глава государства поручил рассмотреть вопрос по повышению пособия для детей в возрасте до трех лет», — сказал председатель парламентского комитета.

Раджабли добавил, что попытки, предпринимаемые порой в электронном пространстве, не смогут запятнать работу, проводимую главой азербайджанского государства. «В обществе должна сохраняться стабильность, и оно должно еще теснее сплотиться вокруг президента», — сказал он.

Minval.az