Первый вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиева в рамках визита во Францию провела встречу с премьер-министром Эдуардом Филиппом.

Э.Филипп отметил успешное развитие связей между двумя странами в политической, экономической и других сферах и констатировал хорошие перспективы для сотрудничества.

По его мнению, Азербайджан обладает большим экономическим потенциалом.

Э.Филипп подчеркнул, что французские компании работают в нефтяном и ненефтяном секторах Азербайджана, а также отметил значение большей активности этих компаний на азербайджанском рынке.

М.Алиева выразила удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Францией. Отметив большой потенциал сотрудничества в экономической сфере, первый вице-президент сообщила, что в Азербайджане работают 59 французских компаний, и призвала их к большей активности.

Первый вице-президент в ходе встречи с французским премьером обсудила ситуации вокруг урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Она отметил о неприемлемости нынешнего статус-кво в нагорно-карабахском конфликте. По ее словам, имеются 4 резолюции Совета Безопасности ООН, связанные с урегулированием конфликта, он должен быть разрешен на основе данных резолюций, в рамках норм международного права, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Э.Филипп подчеркнул, что Франция привержена мирным переговорам и выступает за урегулирование конфликта в рамках международного права.

По завершению встречи был подписан ряд документов. В частности, стороны подписали «Конвенцию о реконструкции железнодорожной линии Сумгайыт-Ялама транспортного коридора Север-Юг в рамках программы развития железнодорожного сектора» между Азербайджаном и Агентством развития Франции.

Кроме этого, председатель Центрального банка Эльман Рустамов и генеральный директор Банка Rotchild & Cie Ариель Малард де Ротшильд подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между Центральным банком Азербайджана и Банком Rotchild & Cie, председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Гусейнов и генеральный директор компании Thales International Рафаэль Эскинази подписали «Договор об исследовании относительно создания Центра оперативного контроля» и «Договор о реализации системы сигнализации и телекоммуникации депо «Ходжасан».

Minval.az