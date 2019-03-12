Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» опубликовал фотографию записки о бомбе, которую передали пилоту рейса Бахрейн–Москва авиакомпании «Уральские авиалинии», экстренно совершившего посадку в Баку.

На бумажной салфетке кривыми печатными буквами написано: «В самолете бомба. Пилоту». Автор послания неизвестен. Записку нашли в туалете, после ее получения пилот принял решение об экстренной посадке самолета.

Отмечается, что на данный момент все пассажиры находятся в гостинице. Сегодня утром они вылетят в Москву.

После приземления авиалайнера всех пассажиров эвакуировали, экстренные службы начали проверять воздушное судно. Посольство России в Азербайджане подчеркнуло, что после обыска на борту будут искать тех, кто пустил слух о бомбе.

Пассажирка рейса рассказала о случившемся инциденте.

Она отметила, что в какой-то момент члены экипажа стали проверять вещи на наличие посторонних предметов, причем о взрывчатке на борту самолета никто не говорил.

«В какой-то момент мы поняли, что самолет начинает приземляться. На вопросы, конечно, экипаж не отвечал нам, но в итоге нам сказано было, что мы садимся в аэропорту Баку», — рассказывает пассажирка рейса Бахрейн – Москва.

О том, что в салоне самолета находится бомба, пассажиры узнали только тогда, когда приземлились в Баку и прочли сообщения о минировании их самолета в Сети.

«Мы были эвакуированы просто с телефонами в руках, без паспортов, без вещей. Все хорошо закончилось, сейчас мы находимся в пятизвездочном отеле», — рассказала девушка, отметив, что в Азербайджане их приняли хорошо.

Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, все надеются долететь до Москвы без приключений.

Служба госбезопасности Азербайджана сообщает об отсутствии каких-либо взрывчатых веществ и устройств на борту совершившего в понедельник в Международном аэропорту Гейдара Алиева в Баку экстренную посадку самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего рейсом Бахрейн-Домодедово.

«На борту совершившего экстренную посадку в Баку самолета не обнаружено взрывчатых веществ и устройств», — говорится в сообщении пресс-служба СГБ.

Minval.az