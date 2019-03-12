Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского.

Как передает Report, стороны выразили удовлетворение нынешним уровнем отношений между двумя странами и подчеркнули важность взаимных визитов на высоком уровне с точки зрения расширения сотрудничества.

Стороны заявили, что Азербайджан и Украина постоянно поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга и поддерживают урегулирование региональных конфликтов в рамках международно признанных границ.

Посол Каневский отметил, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах, и сказал, что приложит все усилия для развития двусторонних отношений в ходе своей дипломатической миссии.

Министр Эльмар Мамедъяров пожелал послу Владиславу Каневскому успехов в его дипломатической миссии.

Посол Владислав Каневский вручил верительную грамоту министру Эльмару Мамедъярову.

Minval.az