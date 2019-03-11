В Баку прием детей, обучающихся в дошкольных подготовительных группах, в первый класс осуществляется посредством создания в системе автоматического электронного запроса. В связи с этим родителям этих детей направляется оповещение.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Управление образования города Баку, с учетом пожеланий родителей детей, обучающихся в дошкольных группах, планируется, что дети будут укомплектованы в том же виде, что в подготовительной группе, где им будут преподавать те же учителя. Данное правило распространяется на учителей, которые преподают в дошкольных группах в 2018-2019 году, и на классы, в которых эти учителя будут преподавать в 2019-2020 году.

После размещения системой автоматического запроса родители смогут распечатать из личного кабинета электронное «заявление» и представить до 15 сентября письмо вместе с соответствующими документами. Если родители желают поменять школу или учителя для своего ребенка, то до 13 марта 2019 года, нажав на кнопку «Удалить запрос», они могут оформить свой выбор заново.

Отметим, что регистрация детей в первый класс государственных общеобразовательных школ на 2019-2020 год начнется с 13 марта. Регистрация в первые классы общеобразовательных школ будет вестись на сайте www.mektebeqebul.edu.az .

Согласно приказу, подписанному министром образования, регистрация детей в первый класс школ будет вестись с помощью электронной системы не только по Баку, но и в Гяндже, Сумгайыте, Мингячевре, Ширване, Нафталане, Абшеронском, Самухском, Евлахском районах.

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