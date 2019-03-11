Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию кувейтско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы во главе с Халидом аль-Утейби.

Как передает Report, министр Эльмар Мамедъяров поприветствовал гостей, высоко оценил текущее состояние двусторонних политических отношений и подчеркнул важность создания Совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Кувейта с целью изучения возможностей экономического сотрудничества.

Министр Эльмар Мамедъяров сказал, что Азербайджан ввел упрощенный визовый режим для граждан Кувейта, выразив уверенность в том, что наличие прямых воздушных связей между двумя странами будет способствовать увеличению потока туристов.

Выразив удовлетворение присутствием в Азербайджане, Халед аль-Утейби отметил, что двусторонние отношения основаны на древней истории, подчеркнув необходимость дальнейшего расширения торговых отношений. Касаясь армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, гости подчеркнули, что Кувейт поддерживает справедливую позицию Азербайджана по урегулированию конфликта.

Выразив благодарность за справедливую позицию и поддержку Кувейта, Эльмар Мамедъяров высоко оценил гуманитарную помощь этой страны азербайджанским беженцам и вынужденным переселенцам в первые годы нашей независимости.

На встрече обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Minval.az