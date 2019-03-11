Решением правления Палаты надзора за финансовыми рынками (Палата) аннулированы лицензии, выданные 12 физическим лицам на осуществление деятельности страхового агента.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату, ими являются — Аббасов Сабутай Веил оглы, Агаярлы Тебриз Адиль оглы, Агаева Самира Исфендияр гызы, Джафаров Джафар Эйуб оглы, Джафаров Фахраддин Тофиг оглы, Джафарова Сабина Аждар гызы, Алиев Гаиль Аливахид оглы, Алиев Рауф Акиф оглы, Искендеров Рамин Роман оглы, Пириев Фарид Гудрат оглы, Рзаев Этибар Вугар оглы и Саламов Немат Ниязали оглы.

В то же время выданы бессрочные лицензии успешно прошедшим аттестацию Салимову Эрвину Джамал оглы, Амралиевой Гюльтекин Фаиг гызы и Мирзаеву Эмину Алим оглы.

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