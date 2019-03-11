В Азербайджане, в качестве важного шага в области исполнения соответствующего указа Президента Ильхама Алиева, до Новруза будет обеспечена выдача единовременной выплаты 1928 наследникам 1200 шехидов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
На очередном заседании действующей в министерстве Комиссии было принято решение о выдаче этим наследникам шехидов единовременной выплаты (11 тысяч манатов). Список наследников направлен соответствующей структуре для осуществления соответствующих действий.
В соответствии с указом от 28 января 2019 года, единовременную выплату также получат наследники военнослужащих-шехидов и наследники полицейских-шехидов, получившие страховую выплату меньше 11 тысяч манатов. Таким образом, количество шехидов, наследникам которых предусматрена выдача единовременной выплаты, составило 12268 человек.