Вопрос создания стратегии в области искусственного интеллекта обсуждался на встрече с вице-президентом Microsoft, президентом компании по Европе, Ближнему Востоку и Африке Мишелем Ван Дер Белем.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава «Microsoft Azerbaijan» Сархан Гашимов.

По его словам, новая стратегия может быть подготовлена к концу этого года: «Сейчас идет диалог между сторонами. Обе стороны заинтересованы в разработке этой стратегии в скорейшем времени».

«Есть некоторые вещи, которые делают искусственный интеллект более эффективным, а также помогают в подготовке более профессиональных кадров. Речь идет в основном о сфере промышленности, финансах и образовании. Искусственный интеллект, с одной стороны, поможет осуществлять работу без необходимости в работнике, с другой стороны, создаст рабочие места, требующие более высокого профессионализма, чтобы кадровый потенциал можно было использовать в этом направлении», — добавил он.

Minval.az