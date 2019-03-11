Оставивший записку о бомбе на борту Airbus А321 «Уральских авиалиний» задержан.

Как сообщает телеграм-канал Life Shot, лайнер уже проверили и никаких подозрительных предметов не обнаружили.

В свою очередь, «Интерфакс» уточняет, что, предварительно, записку в туалете оставил пассажир с места 35d. О мотивах мужчины пока не известно.

После экстренной посадки лайнера, на борту которого было 225 человек, по тревоге подняли и привели в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта.

***

Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Бахрейна в Москву, экстренно сел в аэропорту Баку. Причиной стала записка о бомбе на борту, переданная пилоту. Об этом сообщил Telegram-канал Hue.

Как следует из интерактивной карты, лайнер сделал два круга перед тем, как повернуть в сторону Азербайджана. Самолет подал сигнал о бедствии. По предварительной информации, записку о бомбе обнаружили в туалете аэробуса.

В российском посольстве в Азербайджанской Республике заявили, что информация о самолете в данный момент находится на стадии проверки.

Сообщается, что в данный момент всех пассажиров рейса экстренно эвакуировали из салона. В самолет зашли сотрудники экстренных служб. Им предстоит полностью проверить борт.

По данным Hue, самолет «Уральских авиалиний» ожидают в московском аэропорту Домодедово в 16:30 по МСК.

Minval.az