Ни одно из представленных президенту Азербайджана писем и устных обращений не останется без внимания.

Об этом сказал помощник президента по территориально-организационным вопросам – заведующий отделом Зейнал Нагдалиев в интервью «Азертадж».

Он отметил, что перед каждым государственным служащим поставлена задача, находится среди граждан.

«Во время своих поездок в регионы президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда проявлял интерес к проблемам граждан страны. И, во время недавнего посещения главой государства Агсуинского и Шамахинского района все вновь стали свидетелями этого внимания к проблемам пострадавших от землетрясения жителей данных районов», — добавил Нагдалиев.

Нагдалиев также рассказал о письмах, представленных главе государства населением Шамахи и Агсу, отметив, что все письменные и устные обращения взяты под контроль, и ни одно из них не останется без внимания. В подавляющем большинстве писем выражается желание о предоставлении новых домов.

«Результатом осуществляемой в стране социальной политики является то, что в своих обращениях граждане просят у главы государства готовые дома. Ни в одном уголке мира нет такой практики: граждане обязаны страховать свои дома, и государство остается в стороне от решения этих проблем. Однако проводимая в стране социальная политика выводит Азербайджан на передовые позиции и в этом вопросе. Потому что, как сказал глава государства, в центре государственной политики стоит гражданин Азербайджана», — отметил он.

Нагдалиев добавил, что другие письма связаны с проблемой поиска работы и предоставлением социальной помощи. Каждое из этих обращений взято под контроль.

Minval.az