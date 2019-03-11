В Министерстве обороны Азербайджана прошла встреча ознакомительного характера в связи с присоединением страны к системе кодификации НАТО (NKS), сообщает пресс-служба Минобороны.

На встрече специалисты Агентства поддержки НАТО проинформировали представителей соответствующих государственных структур Азербайджана об NKS.

На мероприятиях, в которых приняли участие представители Минобороны и других государственных структур, была презентована система NKS, обсуждены процедура присоединения к системе и другие вопросы.

Minval.az