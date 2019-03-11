Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал в понедельник новый доклад о состоянии мировой торговли вооружениями. В нем отмечается, что основными экспортерами в этой области в период с 2014 по 2018 год оставались США и Россия, хотя объем продаж вооружений РФ снизился по сравнению с предыдущим пятилетием (2009-2013) на 17%, передает ТАСС.

Согласно содержащимся в новом докладе SIPRI данным, мировой объем продаж вооружений в 2014-2018 годах увеличился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 7,8%. На долю самых крупных поставщиков — США, России, Китая, Франции и Германии — пришлось 75% от общего объема, на долю вместе взятых США и России — 57%.

Основной рост поставок отмечен на Ближнем Востоке, в то время как в остальных регионах таковые сократились. Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия, Египет, Израиль, Катар и Ирак.

Согласно отчету, Азербайджан занял 23-е место среди стран, импортирующих оружие. 51% оружия Азербайджан приобретает у России, 43% — у Израиля и 2,8% — у Турции. Кроме того, Азербайджан — 2-я страна, покупающая вооружение у Израиля.

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