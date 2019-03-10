Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов подарил своему американскому коллеге генералу Джозефу Данфорду набор из 16 медальонов и картину с изображением Храма Василия Блаженного и Кремля — об этом официально сообщил Госдепартамент США в своем отчете о подарках, которые получили американские власти. Этот презент, который американские власти оценили в 400 долларов. стал единственным подарком, подаренным за 2017 год российскими официальными лицами коллегам из США. Как отмечают эксперты, переговоры Данфорда и Герасимова остаются едва ли не единственным каналом связи между военными двух стран.

Известно и другое, В течение нескольких лет эти переговоры проходили в Баку. Здесь Герасимов встречался и с Данфордом, и с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО на европейском континенте Кертисом Скапаротти.

Но на днях, 4 марта, состоялась новая встреча Герасимова и Данфорда — уже в австрийской столице Вене. Как пояснили в минобороны РФ, обсуждали «вопросы стратегической стабильности и региональной безопасности, в том числе касающиеся противоракетной обороны, договоров о СНВ и РСМД. Встреча носила конструктивный характер».

Напомним: по традиции, такие переговоры проходят в нейтральных странах, там, где можно обеспечить и должную безопасность, и конфиденциальность, и многое другое.

Почему на сей раз в качестве места встречи была выбрана Вена, а не Баку, можно выстроить десятки версий, начиная просто от желания разнообразить географию и заканчивая обострением отношений США с Ираном. Но многие косвенные признаки указывают на то, что причиной переноса встречи вполне мог стать усилившийся «прозападный крен» в политике Азербайджана.

Строго говоря, не кто иной, как президент Азербайджана Ильхам Алиев, опроверг расхожий тезис, что наша страна проводит сбалансированную политику. «Порой нашу внешнюю политику преподносят как сбалансированную политику. Но я считаю, что наша внешняя политика построена на национальных интересах» — заявил президент в своем выступлении в честь Дня молодежи.

Теперь же нюансы официальной хроники дают изрядную пищу для размышлений. Накануне, напомним, президент Ильхам Алиев принял спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. Европейский дипломат выразил заинтересованность Евросоюза в мирном урегулировании карабахского конфликта. В свою очередь, Ильхам Алиев выразил удовлетворение заявлениями ряда Еврокомиссаров о необходимости решения конфликта в рамках международных норм, недопустимости сохранения статус-кво и изменения формата переговоров. Глава государства подчеркнул, что решение конфликта возможно на основе известных резолюций Совбеза ООН, международных принципов с учетом территориальной целостности Азербайджана, а формат переговоров не может быть изменен. Как особо отметил президент Азербайджана, освобождение оккупированных территорий всегда было важной частью мирных переговоров, поэтому противоречивые заявления армянской стороны по этому поводу являются недопустимыми и тормозят процесс урегулирования, после чего призвал и международное сообщество дать серьезную оценку подобным действиям армянской стороны.

Конечно, у такой корректировки курса во внешней политике Азербайджана множество причин, и без сомнения, главную роль здесь играет поведение самой же России. Достаточно вспомнить регулярные оружейные «подарки» Москвы Еревану и ту роль, которую сыграла Москва в срыве реализации в регионе «плана Болтона» по урегулированию конфликта.

Строго говоря, прямую поддержку армянской агрессии против Азербайджана Кремль оказывает с первых дней конфликта, не говоря о том, что Армения, которую открыто именуют форпостом России, служит здесь не более чем инструментом российского давления на «излишне самостоятельный», по мнению Кремля, Азербайджан. Это, к сожалению, далеко не новость. Речь и другом. Прежде всего, в Азербайджане активизируют свое сотрудничество с НАТО и планомерно переводят на натовские стандарты свою армию. В эту тенденцию укладывается и расширение военного сотрудничества с Турцией. Но самое главное, теперь уже корректирует свою позицию и Запад. Осенью 2018 года армянскую (и российскую) политическую тусовку изрядно напугали заявления американских дипломатов, что в числе базовых принципов урегулирования карабахского конфликта — и уважение территориальной целостности, и вывод войск с захваченных азербайджанских земель.

Европа тоже не стоит в стороне. И уж тем более не пытается говорить о территориальной целостности Азербайджана в «азербайджанских» документах, а на армянском треке отделываться обтекаемыми фразами. В те же дни, когда в Баку обозначали новый тренд в своей политике, Николу Пашиняну пришлось сносить публичную порку в Брюсселе, где и председатель Европейского совета Дональд Туск, и комиссар ЕС по вопросам политики Европейского соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини четко заявили: статус-кво в Карабахе неприемлем, конфликт надо урегулировать в соответствии с международным правом, а существующий формат переговоров не менять. В переводе с дипломатического: Армении надо признать существующие границы и вывести войска с захваченных земель, а не выдвигать абсурдных требований вроде «участия армян Карабаха в переговорах». После такой серии оплеух в Ереване пытаются изображать хорошую мину при плохой игре, только вот выходит неубедительно. Так, пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян умудрился написать на своей странице в Facebook, что его страна, оказывается, приветствуют заявление комиссара ЕС по расширению и политике соседства Йоханнеса Хана о том, что переговоры по урегулированию карабахского конфликта должны проходить в действующем формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ. А затем вообще попытался перевернуть смысл этого заявления с ног на голову и продолжил: «Как неоднократно отмечал премьер-министр Пашинян, для предметных переговоров необходимо обеспечить вовлечение в них представителей Нагорного Карабаха. Для нас не новость, что Азербайджан периодически выступает с оценками, искажающими факты. Призываем некоторых аналитиков воздержаться от манипуляций».

Только вот кого господин Карапетян пытался при этом обмануть? Особенно после того, как в прессе было опубликовано заявление самого Хана, и любому мало-мальски думающему человеку понятно, кто пытается исказить факты? И еще предстает при этом в карикатурном виде? Возможно, конечно, что таким образом Карапетян рассчитывает ввести в заблуждение определенную часть аудитории, но вот изменить расклад сил в регионе такими методами точно не выйдет. И если сегодня Азербайджану удалось заручиться куда более существенной поддержкой на западном направлении, для Армении это по-настоящему плохая новость. Особенно с учетом того, что и общемировой расклад сил меняется не в пользу России, чьим форпостом она является.

Нурани, обозреватель

Minval.az