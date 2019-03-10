По инициативе Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку возле Зыхского шоссе прошла акция по посадке деревьев.

Как передает Report, на мероприятии присутствовал руководящий состав министерства, во главе с министром Мухтаром Бабаевым и представители СМИ. Оно прошло в рамках кампании “Bu yaz özün bir təbiət yarat“.

В рамках мероприятия, на участке, выделенном министерством был заложен сад, который решили назвать «Садом журналистов».

Отметим, что в целом в рамках кампании на территории более 3 гектаров было посажено более 2 тысяч деревьев.

Minval.az