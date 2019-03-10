Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершил 9 марта визит в Тегеран, где был принят руководством ИРИ. Однако на англоязычной версии сайтов президента и министерства иностранных дел Ирана, Мамедъярова указали в роли «нового посла Азербайджана в ИРИ».

Сайт «Хаккын.аз» обратил внимание на то, что в официальном релизе, появившемся на англоязычной версии сайта иранского президента, говорится, что президент «принял верительные грамоты нового посла Азербайджана». И далее: «Выступая в субботу в Тегеране с новым послом Азербайджанской Республики, получив верительные грамоты, д-р Хасан Роухани сказал: «Власти Исламской Республики Иран преисполнены решимости и далее развивать отношения с Азербайджаном во всех областях, представляющих взаимный интерес… Новый посол Азербайджанской Республики в Тегеране Эльмар Мамедъяров также вручил верительные грамоты президенту Роухани и заявил, что «на пути развития отношений между двумя странами нет никаких препятствий».

На англоязычной версии сайта азербайджанского МИДа в новостях о визите Мамедъярова в Тегеран он везде упоминается в статусе министра, но никак не посла.

Minval.az