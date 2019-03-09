Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение «Об установлении ежемесячных должностных окладов государственных служащих» от 13 марта 2018 года.

Согласно распоряжению, вносятся следующие изменения: в первой части распоряжения цифры «165» меняются на «200»; в подпунктах 2.4.1.1–2.4.1.4 приложения № 2, утвержденного распоряжением, цифры «185», «175», «170» и «165» меняются на «215», «210», «205» и «200» соответственно.

Распоряжение вступает в силу с первого марта 2019 года.

Minval.az