Азербайджан не уведомил страны ОБСЕ о планируемых 11-15 марта крупнейших военных учениях вопреки требованиям Венского документа 2011 года, заявил пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Ранее сообщалось, что с 11 по 15 марта в Азербайджане пройдут широкомасштабные учения.

«Согласно Венскому документу, учения подлежат уведомлению, если в них участвуют по крайней мере 9 тысяч человек, 250 танков или 500 боевых бронированных машин, 250 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня … Через информационную сеть ОБСЕ со стороны Азербайджана никакого уведомления получено не было», — написал Ованнисян на своей странице в Facebook.

Он расценил предстоящие учения как попытка давления с азербайджанской стороны.

Minval.az