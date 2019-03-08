Полиция не позволила группе женщин провести 8 марта акцию против бытового насилия.
Инициаторы акции намеревались собраться у памятника «Свободной женщине» и оттуда пройти маршем к памятнику поэтессы Натаван.
Уже с полудня площадка перед памятником «Свободной женщине была взята под контроль полиции, которая не позволила нескольким десяткам женщин приблизиться к памятнику и стала вырывать у них плакаты, пишет «Туран».
B ответ участницы акции стали скандировать: «Нет, насилию против женщин!».
Полиция заявила, что акция не согласована с ИВ Баку и потребовал разойтись.
Однако десятки женщин продолжали скандировать и оказывать сопротивление.
Напомним, что акция «8 марта — выступи против насилия» была назначена через facebook инициативной группой женщин-феминисток.