Все беспокоящие граждан вопросы найдут свое решение, заявил президент Ильхам Алиев во время визита в Шамаху на встрече с жителями района.

«Дорогие друзья, приветствую вас. Все дома в Шамахе, разрушенные в результате землетрясения, будут заново отстроены, восстановлены. Вам известно, что сразу после землетрясения я приехал в Шамаху, ознакомился с ситуацией. Я немедленно дал указание в короткий срок восстановить и построить дома. Сегодня мы уже отметили открытие первых домов, в том числе дома бабушки Сарай. Построено и несколько других домов. Сейчас будет заложен фундамент нового многоквартирного здания. В Шамахинском, Агсуинском, Исмаиллинском районах будут построены и восстановлены тысячи домов. Азербайджанское государство всегда рядом со своим гражданином. У нас сильная социальная политика, и все пострадавшие от землетрясения дома будут построены и восстановлены за счет государственных средств», — сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что вчера в Агсуинском, а сегодня в Шамахинском районе ему передали письма.

«Все они будут рассмотрены. Письма содержат различные предложения, жалобы, просьбы. Есть письма, связанные с судебными делами, жильем, безработицей, социальной несправедливостью. Каждое письмо будет внимательно рассмотрено. Прошу передать их моим помощникам. Я сам рассмотрю их, и будут даны необходимые указания. Азербайджанское государство решительно проводит свою социальную политику. Все беспокоящие граждан вопросы найдут свое решение. Я приехал, чтобы услышать это от вас. Благодарю вас за эту поддержку, за это уважение, крепко обнимаю. Можете быть уверены в том, что все вопросы будут решены», — добавил президент.

Minval.az