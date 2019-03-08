Между Москвой и Баку — новый дипломатический скандал, и вновь — «с подачи», точнее, по вине российской стороны. Напомним: в Москве прошло двухдневное заседание российско-армянского- армянского «Лазаревского клуба» на тему «Экономика, инвестиции, интеграция. Перспективы развития экономических связей России и Армении». Для конкретики пригласили представителей Газпрома, Росатома, РЖД, Ростехнологии, для «общего настроя» — бывшего союзного премьера Николая Рыжкова, известного своими зашкаливающими даже на московском фоне симпатиями к Армении, Модеста Колерова и бывшего сопредседателя Минской группы от РФ Владимира Казимирова. Для «политического веса» — советника президента РФ Сергея Глазьева. Ну и еще кое-кого калибром поменьше. Верховодил действом первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

А еще в московском заседании Лазаревского клуба принял участие Левон Григорян, именующий себя «министром экономики Нагорного Карабаха». И в полном соответствии с известной истиной, что лучше иметь умного врага, чем глупого союзника, сей субъект умудрился дать интервью «пригожинскому» Федеральному агентству новостей, где сначала жаловался: «Ситуация очень сильно влияет на экономику, потому что мы остаемся в стороне от всех тех международных институциональных ресурсов, которые сейчас работают в мире. Наши соседи используют свое присутствие в международных организациях, чтобы периодически блокировать наши инициативы и экономического, и политического, и социального характера», — а затем банально проговорился, что именно Россия занимает первое место в противозаконных «внешнеэкономических» связях оккупационного режима. То есть, назовем вещи своими именами, активно участвует в грабеже азербайджанских оккупированных земель.

Напомним: о том, что на заседание «Лазаревского клуба» в Москву пригласят представителей оккупационного режима, созданного Арменией в захваченном азербайджанском Карабахе, было известно загодя. МИД Азербайджана, как о том уже рассказывал Minval.az, сначала в декабре 2018 года, затем — в феврале 2019 года предупреждал, что приглашение на заседание Лазаревского клуба представителей незаконного режима противоречит отношениям высокого уровня, существующим между Москвой и Баку, и никак не способствует урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Азербайджанские журналисты задавали вопросы официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой. Та в ответ грубо прерывала журналистов, заявляла, что в Москве проходит множество форумов, и требовала: «Если у вас есть информация, что в нем каким-то образом участвуют официальные лица, дайте мне, пожалуйста, эту информацию, я уточню». И вот теперь форум состоялся, и в его провокационной деятельности приняли участие вполне себе официальные лица. Конечно при известной политической наивности можно посчитать, что господин Затулин — депутат парламента, а значит, имеет право на личное мнение, только вот с учетом российской «вертикали власти» это не сказать чтобы убедительная «отмазка». Не говоря оо том, что в этом же форуме участвовал еще и советник президента РФ Сергей Глазьев, который к тому же передал участникам приветствие Владимира Путина.

В МИД Азербайджана напомнили, что уже выражали недовольство приглашением на заседание Лазаревского клуба представителей оккупационного режима в Карабахе, и заявили, что «наличие конкретных данных по участию высокопоставленных официальных лиц государственных органов РФ на вышеуказанном заседании пятого марта текущего года, где они присутствовали наряду с представителями незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, грубейшим образом противоречит обязательствам страны-сопредседателя МГ ОБСЕ», и призвали Россию обеспечить взятые на себя обязательства в рамках двусторонних отношений, в частности соблюдение положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией от 1997 г., где особо оговорено, что стороны обязуются не поддерживать сепаратизм.

Затем, по инициативе российской стороны, посла РФ в Азербайджане Михаила Бочарникова принял глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Чем была вызвала встреча, официальные источники не уточняют. Но, как сообщил накануне сам Мамедьяров на встрече с Действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Словакии Лайчаком, он провел телефонную беседу с российским сопредседателем МГ ОБСЕ Поповым, и обсуждал с ним — подберем самый мягкий эпитет — безответственные заявления руководства Армении. Это заявление Мамедъярова более всего напоминает «ясный сигнал» мировому сообществу: ответственность за срыв многообещающего посредничества США и за нынешние абсурдные заявления Еревана несет Россия. В наиболее «смягченной» версии, у Кремля есть уникальные возможности «повлиять» на Армению. В переводе с дипломатического, Армения была и остается форпостом России, и основные параметры ее политики определяются вовсе не в Ереване, а в Москве. Не то чтобы на Смоленской площади особенно заблуждались на этот счет. Но, похоже, были явно не готовы к тому, что Эльмар Мамедъяров озвучит это обстоятельство на встрече с Лайчаком, Который не только Действующий председатель ОБСЕ, но еще и глава МИД входящей в ЕС и НАТО Словакии.

И вот уже на встрече с Бочарниковым Эльмар Мамедъяров также выразил обеспокоенность в связи с участием представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе на заседании российско-армянского «Лазаревского клуба» в Москве и подчеркнул, что это противоречит нормативно-правовой базе, которая является основой азербайджано-российских отношений, и роли РФ в качестве посредника в урегулировании конфликта.

Понятно и другое. Будем реалистами: у властей России было предостаточно времени, чтобы «отсоветовать» Затулину приглашать на заседание Лазаревского клуба представителей карабахского оккупационного режима. Но «власть употребить» там даже не подумали. Надо было решать важные задачи на армянском треке. Кремль считает Армению своим форпостом, но вот с Пашиняном и его «командой» отношения не очень. И пришел к власти Никол Воваевич под слишком уж прозападным «соусом», и в команде у него предостаточно бывших «грантополучателей», и российские распоряжения он выполняет только после откровенного нажима, Москва, и Затулин в том числе, открыто поддерживают на армянском внутриполитическом поле свергнутых и мечтающих о реванше «карабахцев» и нуждаются в постоянном подтверждении своего имиджа искренних друзей Армении. Приглашение на форум Левона Григоряна — самое оно. Заодно, возможно, рассчитывали преподать урок и излишне самостоятельному Азербайджану, где — какая неслыханная наглость! — смеют прокладывать трубопроводы и транспортные коридоры в обход России. И, похоже, всерьез рассчитывали, что в Баку промолчат. Но получили на выходе протест на весьма серьезном уровне. Да еще во время явного усиления прозападного крена в политике Азербайджана. Где открыто выражают благодарность ЕС за принципиальную позицию по Карабаху, развивают военное сотрудничество с Великобританией и закупают в США спутниковое оборудование. Так что кому подложил свинью Затулин, пригласив в Москву Левона Григоряна, вопрос, похоже, риторический. Даже если сам депутат-провокатор этого и не понимает.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az